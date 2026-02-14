マクドナルドより販売されている、バーガーに、サイドメニューとドリンク Mが付いておトクに楽しめるバリューセット「セット500」「セット500」に、待望の「マックポーク」を加え、ワンコインの500円ちょうどで楽しめる“500円セット”が3種類に拡充されます☆ マクドナルド「セット500」 価格：各500円(税込)販売時間：午前10時30分〜閉店まで（24時間営業店舗では翌午前4時59分まで）販売店舗：全国の日本マクド