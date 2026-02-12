【モデルプレス＝2026/02/16】乃木坂46が、4月8日に41枚目シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」をリリース。2月15日放送のテレビ東京系「乃木坂工事中」（毎週日曜深夜24時15分〜）にて、選抜メンバーとフォーメーションが発表され、5期生の池田瑛紗がセンターを務めることがわかった。【写真】乃木坂46矢田萌華、ミニワンピ＆ブーツ姿で美脚輝く◆池田瑛紗、初のセンター抜擢今回の選抜メンバーは16人。5期生の池田