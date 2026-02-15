ミラノ・コルティナ五輪・フリースタイルスキー・男子デュアルモーグル・決勝」（１５日、リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）男子モーグル２大会連続銅メダルの堀島行真（２８）＝トヨタ自動車＝は決勝で敗れ、銀メダルに終わった。第一人者のミカエル・キングズベリー（カナダ）が金メダルを獲得し、今大会から正式種目となったデュアルの初代王者となった。銅メダルはマット・グレアム（オーストラリア）で、３位決