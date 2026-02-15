リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドはどちらが優れているか？これは長きにわたってサッカーファンの酒の肴になってきた話題だ。獲得タイトル数ではメッシ、ゴール数ではロナウドが優れていると言うことはできるが、両選手をどう見るかによって答えが変わる難題といえる。サッカー界以外からの意見が飛んでくることもあり、それはこの問いに対し多角的な視点をもって検証するという意味でも意義のあるものだろう。現役