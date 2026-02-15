リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドはどちらが優れているか？ これは長きにわたってサッカーファンの酒の肴になってきた話題だ。獲得タイトル数ではメッシ、ゴール数ではロナウドが優れていると言うことはできるが、両選手をどう見るかによって答えが変わる難題といえる。



サッカー界以外からの意見が飛んでくることもあり、それはこの問いに対し多角的な視点をもって検証するという意味でも意義のあるものだろう。現役NBAスターのヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）は、NBAオールスターウィークエンドのメディアデーでこの質問をぶつけられ、次のように答えている。





Messi or Ronaldo?



Giannis weighs in. pic.twitter.com/H2C92Uht9l — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 14, 2026

「個人的には、僕のマインドセットはクリスティアーノ・ロナウドに近い。仕事の倫理、規律、長くトップに君臨することだ。41歳で、まだ高いレベルで（ロナウドは）プレイしている。限界を押し広げ、毎日良くなっていくこと。その点で僕はロナウドに似ている。だからその質問をされると、僕はロナウドと言うよ」ヤニスはメッシは純粋な天性の才能の持ち主だとも語ったが、生まれつきではなく努力で培われたものを重視しているようだ。しかし優劣をつけるのはやはり難しいようで、次のように答えている。「でも今、もし彼らを並べてみて、キャリアでより多くを成し遂げたのはどちらかと考えたら？ それは難しい。二人とも伝説さ。メッシかロナウドかという時点で、彼らはすでに勝っているんだ。僕は『ヤニスかジョーダンか』というレベルに到達したいと思うよ。その会話に入ること自体が、人生の勝者だということだ」メッシかロナウドか。両選手ともサッカー選手としては大ベテランの域に入ったが、この問いに答えが出る日は来るのだろうか。