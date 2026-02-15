THE RAMPAGEが2月14日、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン グラマシーパーク特設会場で開催された＜ユニ春！ライブ 2026＞に出演した。＜ユニ春！ライブ＞は、パークでしか体験できないスペシャルライブを通じて、学生の皆さんを中心に、一生忘れられない仲間との思い出をつくってもらいたいという想いから実施されている。当日は午前9時30分の開場にもかかわらず、特設会場には多くの観客が詰めかけ、開演と同時にTHE RAMPAGEが登