TBS系「アッコにおまかせ!」に出演ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ個人ラージヒルが14日（日本時間15日）に行われ、二階堂蓮（日本ビール）が銀メダルを獲得した。TBS系の「アッコにおまかせ!」にはスキージャンプの葛西紀明が出演。妻にプロポーズした裏話を披露した。スタジオ出演した葛西は司会の和田アキ子とハグするなど、番組を盛り上げたが、トーク中に妻について語った。「ひょうきんで面白いで