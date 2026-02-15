『ヒロアカ』公式スピンオフシリーズ『ヴィジランテ』第2期、第20話（第2期 第7話）「ガラスの空」 のあらすじと先行カットが公開された。さらに「相澤学生編」放送を記念して『僕のヒーローアカデミア』第5期第19話（No.107）がYouTubeにて無料公開中だ。『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載され、昨年8月についに完結を迎えた、堀越耕平による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。