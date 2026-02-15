『ヴィジランテ』第20話 「ガラスの空」あらすじ＆先行カット／第19話無料公開中
『ヒロアカ』公式スピンオフシリーズ『ヴィジランテ』第2期、第20話（第2期 第7話）「ガラスの空」 のあらすじと先行カットが公開された。さらに「相澤学生編」放送を記念して『僕のヒーローアカデミア』第5期第19話（No.107）がYouTubeにて無料公開中だ。
『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載され、昨年8月についに完結を迎えた、堀越耕平による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。
コミックスはシリーズ世界累計発行部数1億部を突破している本作TVアニメシリーズのFINAL SEASON（アニメーション制作：ボンズフィルム）がついに最終回の放送を迎え、世界中で大きな盛り上がりを見せている。
その ”ヒロアカ” の公式スピンオフシリーズとして『少年ジャンプ＋』で連載され、今年4月にTVアニメ第1期が放送されたのが『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』。
”ヒロアカ” の数年前の物語となっている本作は、ヒーローの免許を持たない非合法（イリーガル）ヒーロー《ヴィジランテ》たちの活躍を展開。主人公・コーイチをはじめとする《ヴィジランテ》たちの活躍だけでなく、 ”ヒロアカ” に登場するプロヒーローたちの若かりし頃の姿も話題に。公開中の第2期 本PVでは、相澤消太の学生時代が描かれることも明かされ、大きな反響を集めている。
そんな公式スピンオフシリーズ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』のTVアニメ第2期がいよいよ1月5日より毎週月曜 22：00〜TOKYO MX、23：00〜BS日テレ、25：59〜読売テレビにて放送中！
ファン待望の相澤・白雲・山田の雄英高校時代を描いた「相澤学生編」が2月9日（月）22：00より放送開始。
このたび、第20話（第2期 第7話）「ガラスの空」より、先行カットとあらすじが公開。「オフィス・パープル・レボリューション」でインターン開始。白雲、山田と過ごす日々の中で相澤は自身のヒーローとしての在り方を模索していく。
さらに「相澤学生編」放送を記念して『僕のヒーローアカデミア』第5期第19話（No.107）がYouTubeにて無料公開中。 ”ヒロアカ” 本編で描かれた相澤・山田の壮絶な1日。『ヴィジランテ』「相澤学生編」とあわせてぜひお楽しみを。
＜第20話（第2期第7話）「ガラスの空」＞
香山の取り計らいにより、ハイネス・パープルが代表を務めるヒーロー事務所「オフィス・パープル・レヴォリューション」にて相澤と白雲はインターンをすることとなった。インターンを通して自らの”個性”と課題に向き合おうとする相澤。任務遂行の過程で、二人は戦闘の相性の良さを実感し、山田を交えた3人は校舎屋上で未来を語りあう。
（C）古橋秀之・別天荒人・堀越耕平／集英社・ヴィジランテ製作委員会
