大人気テレビアニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第3話が15日、放送された。敵組織「怪盗団ファントム」の幹部メンバーが登場し、ギャル怪盗・アゲセーヌが口癖である「チョベリバ」と言うと、Xでは令和に「チョベリバ」がトレンド2位にランクインした。【画像】「チョベリバ」口癖！新キャラのギャル怪盗・アゲセーヌ今回は新