ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のカーリング女子1次リーグが14日、行われた。世界ランク5位の日本（フォルティウス）は同2位のスイスを7-5で破り、今大会3試合目で初白星を上げた。そんな中、相手のスキップが「アラレちゃん」だとにわかに話題を集めた。日本は初戦でスウェーデン、2戦目でデンマークに敗れ、連敗スタートだった日本。絶対に落としたくない3戦目でスキップ吉村紗也香が好ショットを連発。強豪