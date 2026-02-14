ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のカーリング女子1次リーグが14日、行われた。世界ランク5位の日本（フォルティウス）は同2位のスイスを7-5で破り、今大会3試合目で初白星を上げた。そんな中、相手のスキップが「アラレちゃん」だとにわかに話題を集めた。

日本は初戦でスウェーデン、2戦目でデンマークに敗れ、連敗スタートだった日本。絶対に落としたくない3戦目でスキップ吉村紗也香が好ショットを連発。強豪スイスから金星を挙げた。

そこで視線が集まったのはスイスのスキップのアリーナ・ペッツ。おおきな丸メガネで淡い色の瞳が、日本の人気漫画「Dr.スランプ」のキャラクター「則巻アラレ」に似ていると注目する声がネット上で上がっていた。

「スイス選手何人かメガネかけてるけど、アラレちゃんみたいな形なの、流行りなのかな」

「スイスはロッテンマイヤーさんからアラレちゃんか」

「スイスのアラレちゃん、上手いな……」

「カーリング女子スイス戦！ アラレちゃんメガネの子！！いた！！」

ペッツは2大会連続3度目の五輪出場。1次リーグは10か国が総当たりで対戦し、上位4チームが準決勝に進出。日本は2018年平昌五輪でLS北見（現ロコ・ソラーレ）が銅、2022年北京五輪でロコ・ソラーレが銀メダルを獲得している。



（THE ANSWER編集部）