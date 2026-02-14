丸大食品が公式「X」アカウントで、「燻製（くんせい）屋 熟成あらびきポークウインナー」（以下、燻製屋熟成ウインナー）を使ったレシピを紹介しています。【画像】うわ…やっば…コチラが背徳感えぐすぎる「熟成ウインナー」ご飯の衝撃ビジュアルです！！背徳感が爆上がりのレシピ！公式アカウントは、「レンチンした燻製屋熟成ウインナーをご飯にのせて食べるのもよいですが」とコメント。さらに「背徳感」が増す食べ方と