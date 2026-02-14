丸大食品が公式「X」アカウントで、「燻製（くんせい）屋 熟成あらびきポークウインナー」（以下、燻製屋熟成ウインナー）を使ったレシピを紹介しています。

【画像】うわ…やっば… コチラが背徳感えぐすぎる「熟成ウインナー」ご飯の衝撃ビジュアルです！！

背徳感が爆上がりのレシピ！

公式アカウントは、「レンチンした燻製屋熟成ウインナーをご飯にのせて食べるのもよいですが」とコメント。さらに「背徳感」が増す食べ方として「ここにチーズ・バター・ニンニクチューブで作った特製ソースをかけると背徳感が爆上がりします」と説明しています。

公式アカウントでは、詳しいレシピも紹介されています。

（1）ピザ用チーズ50グラム、牛乳大さじ2、ニンニクチューブ、バターひとかけら、片栗粉少々を耐熱容器に入れる。

（2）500ワットの電子レンジで約1分加熱し、よく混ぜてチーズソースを作る。

（3）焼いた「燻製屋熟成ウインナー」をご飯の上に並べ、仕上げにチーズソースをたっぷりかける。

この投稿に、ユーザーからは「コレステ丼と名付けたい」「ギルティ！」「これはヤバい」「このビジュアルだけでビール爆飲みできる」と、大きな反響がありました。

また、投稿時間が午後9時5分という遅い時間帯であったことから、「こんな時間に出してきて、一体俺をどうしたいんや！とりあえず3人前大至急お願いします！」「こんな暴力的においしそうなソースを知ってしまって、気になって今夜は8時間くらいしか寝られなさそう」とのコメントも投稿されています。

