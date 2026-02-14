人気コスプレーヤーで女優・モデルの桃月なしこが、13日発売の「ヤングアニマル」2026年4号の表紙＆巻頭に登場した。 【写真】金髪なしこ研ぎ澄まされたボディが醸し出す美しさ 桃月はインスタグラムで「2/13(金)発売 #ヤングアニマル の表紙を飾らせて頂きます！」と告知し、「金髪ショート唯一の表紙なので激レア！絶対ゲットして欲しい！」とアピール。胸元が大胆に開いたカットと美しいライ