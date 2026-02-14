人気コスプレーヤーで女優・モデルの桃月なしこが、13日発売の「ヤングアニマル」2026年4号の表紙＆巻頭に登場した。



【写真】金髪なしこ 研ぎ澄まされたボディが醸し出す美しさ

桃月はインスタグラムで「2/13(金)発売 #ヤングアニマル の表紙を飾らせて頂きます！」と告知し、「金髪ショート唯一の表紙なので激レア！ 絶対ゲットして欲しい！」とアピール。胸元が大胆に開いたカットと美しいラインが際立つランジェリーショットを投稿した。



ドラマ「令和に官能小説作ってます」（テレビ大阪）で地上波連続ドラマ初主演を務めるなど、活躍の幅を広げている桃月。表紙ではワインレッドの下着姿で妖艶な姿を披露。研ぎ澄まされた美しさと抑制された色香を存分に見せ、「最初で最後の金髪なしこ」が詰め込まれている。桃月は「2/21(土)には表紙記念イベントも開催予定なので空けておいてもらえると嬉しいです」とPRした。



同号の「ヤングアニマル」では、巻末グラビアでアイドルグループ「#Mooove!」の姫野ひなのも登場。身長148センチの小柄とアンバランスなダイナミックボディを披露している。



（よろず～ニュース編集部）