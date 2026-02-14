日本最大級のカルスト台地＝山口県美祢市の秋吉台で14日に行われた山焼きで、作業中の男性とみられる1人の衣服に火が燃え移り死亡する事故がありました。山焼きは秋吉台のおよそ1140ヘクタールに火を入れて枯れ草を燃やし、新芽の成長を促す早春の行事で、 14日午前10時から始まりました。警察によりますと、午前10時18分頃秋吉台の西側・龍護峰付近で警戒にあたっていた警察官から「人に火がついている」と連絡がありました