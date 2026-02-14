◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード女子ハーフパイプ決勝(大会7日目/現地12日)スノーボード女子ハーフパイプで銅メダルを獲得した小野光希選手が一夜明け、日本テレビのインタビューに応じ、実は“高所恐怖症”だと明かしました。平均斜度約18度、壁の高さ6.7メートルの半円筒状のコースで、両側の壁を往復しながら空中技を繰り出すハーフパイプ。小野選手は雪が降る中の決勝1回目に85.00をマーク。9位に終わ