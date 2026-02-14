「GIRL,Lady It’s me」をコンセプトに、自分らしく輝くスタイルを提案するサマンサベガから、2月22日の猫の日に合わせた特別なコレクションが登場。ディズニー映画『おしゃれキャット』のマリーを主役に、上品で大人可愛いバッグや小物がラインナップします。ピンクとホワイトを基調にした、毎日のおしゃれにときめきを添える注目コレクションです♡ マリーの世界観を詰め込んだバッグ ショルダ&#1254