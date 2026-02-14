サマンサベガ×おしゃれキャット マリー♡猫の日に心ときめく新作コレクション
「GIRL,Lady It’s me」をコンセプトに、自分らしく輝くスタイルを提案するサマンサベガから、2月22日の猫の日に合わせた特別なコレクションが登場。ディズニー映画『おしゃれキャット』のマリーを主役に、上品で大人可愛いバッグや小物がラインナップします。ピンクとホワイトを基調にした、毎日のおしゃれにときめきを添える注目コレクションです♡
マリーの世界観を詰め込んだバッグ
ショルダーバッグとハンドバッグは、マリーをイメージしたピンクとホワイトの配色に、オリジナル金具のリボンをデザイン。
ミラーのような金具モチーフには、マリーのアートとパールをあしらい、上品さと可愛らしさを両立しています。
リボン下にはチャームを付けられる仕様で、シリーズチャームとのコーディネートも楽しめます。
ショルダーバッグ
価格：20,900円
カラー：ピンク／ホワイト
ハンドバッグ
価格：23,100円
カラー：ピンク／ホワイト
細部まで楽しめる小物アイテム
折財布
価格：17,600円
バッグとリンクした折財布は3つ折りタイプで、内側はピンク×ホワイトのバイカラー仕様。右下にはマリーのアートをプリントし、開くたびに世界観を堪能できます。
カラー：ピンク／ホワイト
2wayバッグチャーム2種
価格：4,400円
さらに、2way仕様のバッグチャーム2種も登場。マリー単体デザインと、トゥルーズ・ベルリオーズ・マリー3兄弟デザインの2種類で、チェーンを外せばファスナートップとしても使用可能です。
3兄弟モチーフの遊び心アクセント
ミニミニショルダーバッグ
価格：17,600円
ミニミニショルダーバッグは、トゥルーズ・ベルリオーズ・マリーの3兄弟をイメージしたカラー展開。背面にはそれぞれのキャラクターの型押しを施し、コラボならではのこだわりが光ります。
カラー：ホワイト／ブラウン／グレー
尻尾ファーチャーム
価格：5,500円
また、3兄弟の尻尾をモチーフにしたファーチャームも登場。ハート型ナスカンやキャラクターアートプレート付きで、バッグとセット使いしたくなる可愛さです♪
猫の日はマリーと一緒に
サマンサベガの『おしゃれキャット マリー』コレクションは、猫の日にぴったりの特別感あふれるラインナップ。甘さの中に上品さを感じるデザインで、日常コーデをさりげなく格上げしてくれます。
2月10日（火）より公式オンラインショップで先行予約、2月18日（水）から全国店舗で発売。今しか出会えないマリーの世界を、ぜひ手に取ってみてください♡