サマンサベガ×おしゃれキャット マリー♡猫の日に心ときめく新作コレクション

「GIRL,Lady It’s me」をコンセプトに、自分らしく輝くスタイルを提案するサマンサベガから、2月22日の猫の日に合わせた特別なコレクションが登場。ディズニー映画『おしゃれキャット』のマリーを主役に、上品で大人可愛いバッグや小物がラインナップします。ピンクとホワイトを基調にした、毎日のおしゃれにときめきを添える注目コレクションです♡

マリーの世界観を詰め込んだバッグ

ショルダーバッグとハンドバッグは、マリーをイメージしたピンクとホワイトの配色に、オリジナル金具のリボンをデザイン。

ミラーのような金具モチーフには、マリーのアートとパールをあしらい、上品さと可愛らしさを両立しています。

リボン下にはチャームを付けられる仕様で、シリーズチャームとのコーディネートも楽しめます。

ショルダーバッグ



価格：20,900円

カラー：ピンク／ホワイト

ハンドバッグ



価格：23,100円

カラー：ピンク／ホワイト

細部まで楽しめる小物アイテム

折財布



価格：17,600円

バッグとリンクした折財布は3つ折りタイプで、内側はピンク×ホワイトのバイカラー仕様。右下にはマリーのアートをプリントし、開くたびに世界観を堪能できます。

カラー：ピンク／ホワイト

2wayバッグチャーム2種



価格：4,400円

さらに、2way仕様のバッグチャーム2種も登場。マリー単体デザインと、トゥルーズ・ベルリオーズ・マリー3兄弟デザインの2種類で、チェーンを外せばファスナートップとしても使用可能です。

3兄弟モチーフの遊び心アクセント

ミニミニショルダーバッグ



価格：17,600円

ミニミニショルダーバッグは、トゥルーズ・ベルリオーズ・マリーの3兄弟をイメージしたカラー展開。背面にはそれぞれのキャラクターの型押しを施し、コラボならではのこだわりが光ります。

カラー：ホワイト／ブラウン／グレー

尻尾ファーチャーム



価格：5,500円

また、3兄弟の尻尾をモチーフにしたファーチャームも登場。ハート型ナスカンやキャラクターアートプレート付きで、バッグとセット使いしたくなる可愛さです♪

猫の日はマリーと一緒に

サマンサベガの『おしゃれキャット マリー』コレクションは、猫の日にぴったりの特別感あふれるラインナップ。甘さの中に上品さを感じるデザインで、日常コーデをさりげなく格上げしてくれます。

2月10日（火）より公式オンラインショップで先行予約、2月18日（水）から全国店舗で発売。今しか出会えないマリーの世界を、ぜひ手に取ってみてください♡