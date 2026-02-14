フィギュアスケート男子フリーミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート男子フリーが13日（日本時間14日）に行われた。ショートプログラム（SP）首位のイリア・マリニン（米国）に転倒が相次ぐ大波乱。8位に転落し、メダルを逃した。金メダルは291.58点のミハイル・シャイドロフ（カザフスタン）。銀メダルに鍵山優真、銅メダルに佐藤駿の日本勢が輝いた。マリニンは冒頭に4回転フリップを決めるも、続くジャンプがシングル