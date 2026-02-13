À¾¸ãºÊ»³¤Ç»³³ÙÁøÆñ¤«¡¡ÅÐ»³¤ÇÆþ¤Ã¤¿¹âÃÎ¸©¤ÎÃËÀ(62)¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¡¡»³·Á¡¦ÊÆÂô»Ô
2·î11Æü¡¢ÅÐ»³¤Î¤¿¤á¡¢ÊÆÂô»Ô¤ÎÀ¾¸ãºÊ»³¤ËÆþ¤Ã¤¿¹âÃÎ¸©¤ÎÃËÀ(62)¤Î¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ê¤É¤¬º£¸å¤ÎÁÜº÷¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹âÃÎ¸©ÅìÍÎÄ®¤ÎÌôºÞ»Õ¡¦ÀîÂ¼½ÓÉ§¤µ¤ó¡Ê62¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÀîÂ¼¤µ¤ó¤Ïº£·î¡Ê2·î¡Ë11Æü¤«¤é1¿Í¤ÇÊÆÂô»Ô¤ÎÀ¾¸ãºÊ»³¤ËÆþ¤ë¤ÈÌ±´Ö¤Î»³³ÙÁÜº÷¥µー¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤ËÅÐ»³ÆÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÀîÂ¼¤µ¤ó¤¬¿¦¾ì¤Ë½Ð¶Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¿ÆÂ²¤¬¤³¤Î²ñ¼Ò¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¢13Æü¸á¸å¡¢²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ·Ù»¡¤ËÆÏ¤±½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
ÀîÂ¼¤µ¤ó¤ÎÅÐ»³ÆÏ¤Ë¤Ï¥íー¥×¥¦¥¨ー¤ò»È¤Ã¤ÆÀ¾¸ãºÊ»³¤ËÆþ¤ë¤È¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤ê¡¢Å·¸µÂæ¥íー¥×¥¦¥§¥¤Åò¸µ±Ø¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ÇÀîÂ¼¤µ¤ó¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ì¥ó¥¿¥«ー¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀîÂ¼¤µ¤ó¤È¤Ï13Æü¸á¸å9»þ¤Î»þÅÀ¤ÇÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»¡¤Ïº£¸å¤ÎÁÜº÷ÂÖÀª¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£