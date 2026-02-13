◆ミラノ・コルティナ五輪【バルディフィエメ（イタリア）１２日＝松末守司】ノルディックスキー・ジャンプ女子で日本時間１６日に行われる個人ラージヒルに向けた公式練習が行われ、混合団体で銅メダルを獲得した高梨沙羅（２９）＝クラレ＝が、ラージヒルで初飛びをした。３回ともに安定した飛躍を披露。２大会ぶりのメダルで「北京の呪縛」から解き放たれ上昇。女子で初実施されるラージヒルでのメダルを引き寄せる。プレダ