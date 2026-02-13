9人組グループ・Snow Man目黒蓮が主演を務める実写映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）に、小手伸也桜井日奈子、安西慎太郎、加藤浩次、津田健次郎が出演することが13日、発表された。【動画】再現度やば！『SAKAMOTO DAYS』主要キャストが暴れまくる最新特報日本殺し屋養成機関時代の同期である坂本と因縁を持ち、「ターゲット以外の命は奪わない」をモットーとするハードボイルドな殺し屋・ボイルを演じるのは小手伸也