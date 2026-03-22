SnowManの目黒蓮（29）が22日、都内で行われた主演映画「SAKAMOTODAYS」（監督福田雄一、4月29日公開）の完成披露舞台あいさつにリモート出演した。米ドラマ「SHOGUN将軍」シーズン2の撮影でカナダに滞在中。カナダから生中継で登場した。スクリーンに目黒が大きく映し出されると、福田監督は「うわさのデカ目黒だ！」と大喜び。目黒は主人公の営む商店「坂本商店」と胸に書かれた黒いTシャツをアピールし、「よろしくお