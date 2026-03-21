2月25日配信の「女性セブンプラス」が報じた日本テレビの黒田みゆアナウンサー（27）とSnow Man宮舘涼太（32）の熱愛報道はジワジワとSnow Manの“国民的人気”に逆風を及ぼしつつある。【写真】「超ド級国民的アイドル」の熱愛はSnow Man宮舘涼太！「めめじゃなかった…」ファンの悲喜こもごも宮舘は3月15日ブログを更新し、4月からスタートする自身の主演ドラマの告知や、Snow Manの新曲リリースについて投稿。そして《最