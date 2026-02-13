トラスコ中山 [東証Ｐ] が2月13日後場(13:00)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比12.4％増の225億円に伸びたが、26年12月期は前期比5.9％減の212億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を59円→60円(前の期は54円)に増額し、今期は前期比4.5円減の55.5円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.5％減の55.8億円となり、売上営業利益率は前