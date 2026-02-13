漫画家・吾嬬竜孝さんが、2025年9月に亡くなったことが、コミックニュータイプ編集部の公式Xにて13日に発表された。【画像】執筆中に死去吾嬬竜孝さんが最後に描いた作品の数ページXでは「2025年9月、漫画家の吾嬬竜孝先生が逝去されました。『ダッフルコートアーミー』第19話執筆中の急な訃報に接し、編集部一同深い悲しみを禁じ得ません」と報告した。続けて「吾嬬竜孝先生は『鉄腕アダム』(集英社刊)をはじめ、『コミッ