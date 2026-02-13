天草市の亀川保育園で7日、食育イベントが開かれ、マダイを三枚におろす実演や｢鯛めし｣の試食が行われました。 このイベントは天草地区漁業士会が開いたもので、園児と保護者約80人が参加しました。天草で養殖された2.5キロのマダイが用意され、漁業士会の濱大吾さんが魚のさばき方をわかりやすく説明しながら三枚におろしました。また、鯛めしのレシピも配られました。 この後、鯛めしの試食会が行われ、参加者はおいしそう