◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード女子ハーフパイプ決勝(大会7日目/現地12日)スノーボード女子ハーフパイプで2大会連続五輪出場の小野光希選手が銅メダルを獲得。試合後、喜びを表しました。初出場となった前回の北京大会では、予選を2位で通過も決勝は9位。悔しさをにじませていた小野選手。雪辱を果たす今大会決勝は1回目、1080を決めるなどフルメイクで85.00の高得点をマークし2位につけると、2回目、3回