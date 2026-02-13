ミラノ・コルティナ五輪スノーボード（１２日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）１２日＝宮下京香】スノーボード女子ハーフパイプの決勝が行われ、２２年北京五輪銅メダルの２６歳・冨田せな（宇佐美ＳＣ）は６８・２５点の９位で終えた。２大会連続表彰台の快挙を狙ったがかなわなかった。「悔しさ残るオリンピックになってはしまったんですけど、痛みがある中で１本はしっかり決めることができたこと