昨今のようにSNSがなかった時代、イラストや日記を読んでもらうためには、自分のホームページを作る必要がありました。漫画家の恵水（ワンコロもちべヱ）さんも、ホームページを作っていた過去があり、その様子を描いた作品『ホームページを作ってみたかった話』がSNSに投稿されています。【漫画】『ホームページを作ってみたかった話』（全編を読む）物語は作者が中学生の頃に、自由に使えるパソコンを手に入れたところから始まり