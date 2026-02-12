セブン―イレブン・ジャパンは12日、おにぎりや弁当など約30品目の値上げを10日から順次始めたと発表した。コメ価格の高騰が理由。4種類の「手巻おにぎり」は16日から18円と19円の2パターンで引き上げる。「商品価格への影響を小さくする努力を続けてきたが、やむを得ず見直す」とした。「手巻おにぎり」のツナマヨネーズと昆布は178円から196円に、紅しゃけと辛子めんたいこは213円から232円になる。のりを巻かずに価格を15