中国有人宇宙飛行プロジェクト弁公室によると、中国は2月11日、中国南部に位置する海南省文昌宇宙発射場で「長征10号」運搬ロケットシステムの低空実証試験と、次世代有人宇宙船「夢舟」の最大動圧点における緊急脱出試験を実施しました。「夢舟」帰還モジュールは予定通りロケットから分離し、海上に安全に着水しました。海上捜索救助チームは11日午後0時20分（日本時間同1時20分）、帰還モジュールの捜索・回収を完了しました。