Stray Kids（ストレイキッズ）の公式SNSが更新され、Changbin（チャンビン）とFelix（フィリックス）によるチャレンジ動画が公開。息の合ったやり取りに、ファンの視線が集まっている。 【動画】Stray Kidsチャンビン＆フィリックスの遊び心溢れるチャレンジ／ふたりの可愛らしさ全開！過去の“チャンリクス”リール動画（4本） ■ブラック衣装で魅せる”チャンリクス”が遊び心たっぷりに披露 ふたりが挑戦したのは、現