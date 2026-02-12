Snow Manが公式Xを更新。「’STARS’ MAGAZINE」として岩本照編を公開した。 【画像】「'STARS' MAGAZINE」として岩本照編／【動画】Snow Man「STARS」MV＆DOCUMENTARY FILM ■コートスタイルでナチュラルに微笑む岩本照 岩本はツイード調のロングコートに黒のタートルネックを合わせたシックな装いで登場。冬の屋外ロケーションを思わせる木立を背景に、穏やかな表情でカメラを見つめている。