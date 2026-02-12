福山通運が急反騰。２０２０年９月以来、およそ５年５カ月ぶりの高値圏で推移している。前営業日の１０日取引終了後に発表した２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算は、売上高が前年同期比４．７％増の２３９５億１８００万円、最終利益が同４７．４％増の１４２億２２００万円となった。人件費などの費用負担が重くのしかかる運送業にあって、貸切件数の増加や単価改定による効果が発現する形となった。営