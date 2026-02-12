ASIAN KUNG-FU GENERATIONが3月25日、EP『フジエダ EP』をリリースすることが発表となった。同EPにはスタジオ“MUSIC inn Fujieda”でレコーディングされた全4曲が収録される予定だ。MUSIC inn Fujiedaは、インディペンデントに活動するミュージシャン／アーティストに対して、金銭的、技術的な支援を継続して行う目的で、アジカンの後藤正文(Vo, G)が中心となり2024年に設立したNPO法人『アップルビネガー音楽支援機構』が、静岡