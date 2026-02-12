ASIAN KUNG-FU GENERATION¡¢ÀÅ²¬¸©Æ£»Þ»Ô¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÈMUSIC inn Fujieda¡É¤Ç¼ýÏ¿¤·¤¿EP¡Ø¥Õ¥¸¥¨¥À EP¡Ù¤ò3·î¥ê¥ê¡¼¥¹
ASIAN KUNG-FU GENERATION¤¬3·î25Æü¡¢EP¡Ø¥Õ¥¸¥¨¥À EP¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±EP¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÈMUSIC inn Fujieda¡É¤Ç¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿Á´4¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
MUSIC inn Fujieda¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶âÁ¬Åª¡¢µ»½ÑÅª¤Ê»Ù±ç¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¹Ô¤¦ÌÜÅª¤Ç¡¢¥¢¥¸¥«¥ó¤Î¸åÆ£ÀµÊ¸(Vo, G)¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê2024Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿NPOË¡¿Í¡Ø¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ó¥Í¥¬¡¼²»³Ú»Ù±çµ¡¹½¡Ù¤¬¡¢ÀÅ²¬¸©Æ£»Þ»ÔÆâ¤Ë·úÀß¤·¤¿ÂÚºß·¿²»³ÚÀ©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¤À¡£
EP¥ê¡¼¥É³Ú¶Ê¤È¤Ê¤ë¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¥¸¥ç¥Ë¡¼¡×¤Ï¡¢¥ß¥É¥ë¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¥°¥ë¡¼¥ô´¶¤Î¤¢¤ë³Ú¶Ê¡£¥³¡¼¥é¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥à¥Ü¥ó¤Î¸¶ÅÄ°ê»Ò¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¿¼¤ß¤ÎÁý¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼ýÏ¿¶Ê¤Î¡Ö¥Ê¥ó¥×¥é¡¼ÆüÏÂ¡×¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥Õ¥§¥¹¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸Å¤¯¤«¤é¸òÍ§¤Î¤¢¤ë¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤Î³Ú¶Ê¤À¡£¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤Î»°ÎØ¥Æ¥Ä¥ä¤ÈÅÄÂ¼ÌÀ¹À¤¬ÀÅ²¬¸©Æ£»Þ»Ô¤Î½Ð¿È¤È¤¤¤¦±ï¤â¤¢¤ê¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤ò¥¢¥¸¥«¥ó¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¡£2015Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¡¦¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJUST LIKE HONEY ¡Á¡Ø¥Ï¥Á¥ß¥Ä¡Ù20th Anniversary Tribute¡Á¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡Ö¥°¥é¥¹¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¡×°ÊÍè¡¢¥¢¥¸¥«¥ó¤È¤·¤ÆÆóÅÙÌÜ¤Î¥¹¥Ô¥Ã¥Ä³Ú¶Ê¤Î¥«¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë¡£Â¾2¶Ê¤â´Þ¤á¡¢³Ú¶Ê¤Î¥à¡¼¥É¤¬°Û¤Ê¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÁ´4¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
EP¡Ø¥Õ¥¸¥¨¥À EP¡Ù½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÈMUSIC inn Fujieda¡É¤Ç¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÌÏÍÍ¤ä¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿ÆÃÅµBlu-ray¡ØRecording Documentary at MUSIC inn Fujieda¡Ù¤¬ÉÕÂ°¤µ¤ì¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤ÈÄÌ¾ïÈ×¤Î½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÉ÷¹ç¤¤¤ÎÆÃ¼ìÍÑ»æ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
ASIAN KUNG-FU GENERATION¤Ï4·î¡¢ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ¥Ð¥ó¥É·ëÀ®30¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¡ã30th Anniversary Special Concert ¡ØThirty Revolutions¡Ù¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥Á¥ê¡¢¥Ú¥ë¡¼¤Ç¤Î³¤³°¸ø±é¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£EP¡Ø¥Õ¥¸¥¨¥À EP¡Ù
2026Ç¯3·î25Æü(¿å)È¯Çä
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://kmu.lnk.to/FujiedaEP_CD
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ× (CD+Blu-ray)¡Û
KSCL-3653¡Á3654¡¡3,300±ß (ÀÇÈ´ 3,000±ß)
¡ÚÄÌ¾ïÈ× (CD)¡Û
KS£ÃL-3655¡¡2,200±ß (ÀÇÈ´ 2,000±ß)
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ßÆÃ¼ì»æ»ÅÍÍ
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ ¢¨½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
01.É¨·ªÌÓ
02.¤ª¤«¤¨¤ê¥¸¥ç¥Ë¡¼
03.¥Ê¥ó¥×¥é¡¼ÆüÏÂ
04.¥Ú¥À¥ë¥Ü¡¼¥È
¢§Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ ¢¨½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß
¡ØRecording Documentary at MUSIC inn Fujieda¡Ù
¡ü¹ØÆþÆÃÅµ
¡¦Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥± (CD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î24cm¡ß24Ñ¥µ¥¤¥º)
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¡¦TOWER RECORDSÁ´Å¹ (¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯)¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¥«¡¼¥É
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ³¨ÊÁ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ãFrom the Northern Land ¡Ç26 ¡ÈFriendship¡É¡ä
3·î13Æü(¶â)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚPENNY LANE24
open18:00 / start19:00
½Ð±é¡§ASIAN KUNG-FU GENERATION (¥ï¥ó¥Þ¥ó)
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°7,700±ß (ÀÇ¹þ¡¦DÂåÊÌ)
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸¤ÎÆþ¾ìÉÔ²Ä/¾®³ØÀ¸°Ê¾åÍ×¥Á¥±¥Ã¥È
¾ÜºÙ¡§http://akglive.com/30th/friendship/
¢£¡ãNOT WONK presents ¡ÈBEING THERE 9¡É¡ä
3·î15Æü(Æü)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦ÆÑ⼩ËÒ»Ô⺠²ñ´Û¡¦⼤¥Û¡¼¥ë
open16:00 / start17:00
½Ð±é¡§NOT WONK / ASIAN KUNG-FU GENERATION
¡ÊÌä¡Ëhttps://wess.jp/contact/
¢£¡ã30th Anniversary Special Concert ¡ÉThirty Revolutions¡É¡ä
4·î4Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê
open17:00 / start18:00
¡ÊÌä¡ËDISK GARAGE
4·î5Æü(Æü)¡¡Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê
open16:00 / start17:00
¡ÊÌä¡ËDISK GARAGE
¾ÜºÙ¡§https://www.akglive.com/30th/
¢£¡ã30th Anniversary Special Concert ¡ÉLive in Jakarta¡É¡ä
4·î18Æü(ÅÚ)¡¡¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿ Basket Hall GBK Senayan
¢§½Ð±é
¡¦ASIAN KUNG-FU GENERATION (JP)
¡¦[Alexandros]
¡¦THE ADAMS
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
È¯Çä³«»Ï¡§2025.12.10(¿å)11:00AM (Jakarta Local Time)¤è¤ê
¡¦REVOLUTIONS EXPERIENCE PACKAGE(VIP¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸)¡§IDR 2,500,000-
¡¦FESTIVAL (FREE STANDING)¡§IDR 1,600,000-
¡¦TRIBUNE (NUMBERED SEATING)¡§IDR 1,200,000-
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¡¦¾ÜºÙ¡§https://hype-live.id
¢£¡ã30th Anniversary Tour in Mexico City¡ä
6·î28Æü(Æü)¡¡¥á¥¥·¥³¡¦Mexico City- Pepsi Center
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¡¦¾ÜºÙ¡§https://www.ticketmaster.com.mx/
¢£¡ã30th Anniversary Tour in Peru¡ä
7·î1Æü(¿å)¡¡ ¥Ú¥ë¡¼¡¦Amphitheater Exposition Park
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¡¦¾ÜºÙ¡§https://www.joinnus.com/events/concerts/lima-asian-kungfu-generation-74296
¢£¡ã30th Anniversary Tour in Santiago City¡ä
7·î3Æü(¶â)¡¡¥Á¥ê¡¦Chile - Teatro Caupolicán
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¡¦¾ÜºÙ¡§http://t.co/o6yHivejX3
