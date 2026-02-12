「十二単」といった装束を実際に着て学ぶ講義が12日、米沢市の県立米沢女子短期大学で行われました。米沢市の県立米沢女子短期大学では毎年、公家・武家社会の衣食住について学ぶ講義が行われています。12日は日本文学や歴史を学ぶ学生あわせておよそ50人が参加しました。講師「どれくらい重い？」学生「けっこうずっしりしている」講師「男性の装束と違って女性の装束は重さが全部肩にかかる」講師の解説のもと、学生の代表が「十