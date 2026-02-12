昨年1年間を通じて功績を残した警察職員の活躍をたたえる岡山県警の年間MVP表彰式が開かれ、8人が受賞しました。 【写真を見る】功績を残した警察職員の活躍をたたえる岡山県警の年間MVP表彰式「慢心することなくコツコツと」【岡山】 表彰式は岡山県警察本部で行われました。MVP＝年間功労警察職員の表彰は1995年から続いていて、今回の8人を含め、のべ208人になりました。捜査一課の吉川紘提警部補は、15年前に倉敷市玉島上