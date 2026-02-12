全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、 今回は2024年に70周年を迎えた老舗デパート、 東京駅・大丸東京店のバー＆カフェ店『XEX TOKYOThe BAR＆Cafe』です。【13階】ゆったり東京駅周辺の夜景を満喫できる満を持して最上階に向かえば、ホテルのラウンジを思わせる大人の隠れ家バーがお目見え。眼前に広がる、駅舎越しの夜景、BGMはグランドピアノとシンガーによるライブ演奏。