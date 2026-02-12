女子生徒にわいせつな動画を送らせて拡散したなどとして、警視庁は12日、児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で、日大三高硬式野球部の男子部員2人を書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。同部は昨夏の甲子園で準優勝。