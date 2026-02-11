〈現在は駐車場に…『日本初の女性用風俗店』が“1年も経たずに閉店”したワケ〉から続く50万円で開業できる女風。しかし、男性向け風俗と比べ市場は小さく、儲けも少ない。低予算なのに成功しにくいのはなぜか？ノンフィクションライターの高木瑞穂氏の新刊『ルポ 風俗の誕生』（清談社Publico）より一部抜粋してお届けする。（全2回の2回目／最初から読む）【衝撃写真】下着姿のコンパニオンも…ナゾの島『三重県・売春島』