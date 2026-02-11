「ケンタッキーフライドチキン」が、2種類のチキンを詰め合わせた「春のチキン祭りパック」を2月12日から期間限定で販売。同店の公式「X」アカウントが、余ったチキンで作れるお弁当を紹介しています。【画像】え…ヤバっ！コチラがまるで芸術作品な“余ったチキン”のお弁当です！（※約3時間かかります）芸術作品のようなお弁当「春のチキン祭りパック」は、「オリジナルチキン」3ピースと「カーネルクリスピー」3ピースが入っ