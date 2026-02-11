超高齢化社会が進む日本では、就業と介護を両立する「ビジネスケアラー」が急増しています。一定期間介護で会社を休む場合に使用できるのが「介護休業制度」です。本記事では、服部貞昭氏による著書『東大卒のファイナンシャル・プランナーが教える 届け出だけでもらえるお金大全--一生トクする！セーフティネットのお金事典』（自由国民社）より一部を抜粋、編集し、介護休業制度について詳しく解説します。「介護休業」の取得条