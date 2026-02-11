フィル・ネビン氏「打撃の技術は本物だ」ホワイトソックスの村上宗隆内野手は10日（日本時間11日）、アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設でフリー打撃を行った。29スイングで推定130メートル弾を含む8本の柵越えを記録。元エンゼルス監督でフィル・ネビン選手育成特別補佐は「打撃の技術は本物だ」と舌を巻いた。ヤクルト時代は右足を上げてタイミングを取っていたが、ノーステップ打法で取り組んだ。フリー打撃では軽いスイ