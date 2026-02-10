ミラノ・コルティナ五輪▽フリースタイルスキー女子モーグル（１０日・リビーニョ・モーグルパーク）フリースタイルスキー女子モーグルで、初出場の中尾春香（佐竹食品）は予選１回目で１１日に行われる決勝に進出した。中尾は「もう少し攻められたのではないかと思う。決勝もあるので、しっかり攻めていきたい」と、レースを振り返った。７４・７１点で７位通過。「いろいろな人がここまで支えてくれましたし、けがをして