１月１８日の「広島プロレスフェスティバル」での試合中に首を痛め、頚椎損傷で全治２週間と診断を受け休養していた?邪道?大仁田厚が１０日、順調な回復を報告した。大仁田は同大会でメインイベントで、雷神矢口、長谷川一孝と組み、ミスター・ポーゴ、岡田剛史、怨霊と「スクランブルバンクハウス有刺鉄線地獄デスマッチ」で対戦。大仁田は怨霊に得意のテーブルパイルドライバーをしかけたが、机の脚がななめに曲がったため失