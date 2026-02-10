元プロ野球選手の男が、窃盗目的で家に侵入しようとしたとして、逮捕・送検されました。 今月2日、住居侵入未遂の疑いで逮捕され、その後、送検されたのは、福岡県大牟田市の75歳の男です。 この男は、1月21日、熊本市中央区八王寺町にあるマンションに侵入しようとした疑いが持たれています。 男は、ベランダ側の窓を割り、侵入しようとしたところを住人に見つかり逃走したということです。 警察が、付近の防犯カメラの映像な